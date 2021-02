Popp glaubt an Comeback von Zwillingsmama Schult: "Wichtige Stütze"

Spielführerin Alexandra Popp traut Almuth Schult nach deren Verletzungs- und Babypause das Comeback im Tor des Fußball-Nationalteams zu. "Man merkt, dass ihr ein bisschen Spielpraxis fehlt, was den Ball am Fuß angeht, die Spieleröffnung. Aber das ist ganz normal", erklärte Popp: "Da müssen wir zusehen, dass wir sie weiter unterstützen, um an diesen Stellschrauben zu arbeiten, damit sie hoffentlich bald wieder bei uns im Kasten steht."

Schult, seit April Mutter von Zwillingen, nimmt bis Freitag am Trainingscamp vor den Länderspielen gegen Belgien in Aachen am Sonntag (18.30 Uhr) und in den Niederlanden (Mittwoch, 18.30 Uhr/beide Eurosport) teil, gehört aber nicht zum Kader für das Miniturnier. Im Januar hatte die 30-Jährige in einem Test für den VfL Wolfsburg ihr erstes Spiel seit über anderthalb Jahren bestritten, bekommt beim Double-Gewinner aber als aktuelle Nummer drei keine Einsätze.