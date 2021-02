Werth kann sich Olympia 2024 vorstellen: "Wenn alles passt"

Die erfolgreichste Reiterin der olympischen Geschichte denkt noch längst nicht ans Aufhören. "Wenn alles passt, kann ich mir durchaus eine Olympia-Teilnahme 2024 in Paris vorstellen", sagte die sechsmalige Dressur-Olympiasiegerin Isabell Werth im Gespräch mit dem SID. Dann wäre sie 55, aber: "Das spielt keine Rolle. Wenn ich mich in drei Jahren immer noch so fit fühle wie jetzt und gute Pferde habe - warum nicht?"