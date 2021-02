Preuß und Lesser hoffen auf Single-Mixed-Medaille

Das deutsche Biathlon-Duo Franziska Preuß und Erik Lesser will den Schwung vom ersten Medaillengewinn bei der WM in Pokljuka/Slowenien mitnehmen.

Das deutsche Biathlon-Duo Franziska Preuß und Erik Lesser will den Schwung vom ersten Medaillengewinn bei der WM in Pokljuka/Slowenien mitnehmen. "Wir sind bereit. Es kann alles passieren", sagte Routinier Lesser vor der Single-Mixed-Staffel am Donnerstag (15.15 Uhr/ZDF und Eurosport).