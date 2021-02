Mick Schumacher: "Jeder einzelne Kilometer ist positiv"

Neueinsteiger Mick Schumacher geht optimistisch in seine erste Saison in der Formel 1. Die Testfahrten Ende Januar in Fiorano in seinem Haas-Boliden hätten ihm viel gebracht. "Ich konnte nur auf mich achten, in mich hineinhören beim Fahren. Ich bin sicher, dass ich das in die Tests vor der Saison und dann auch in das erste Saisonrennen mitnehmen kann", sagte der Sohn von Rekord-Weltmeister Michael Schumacher dem Magazin auto, motor und sport.