Champions League: Wende beim BVB? Abwarten! - Kommentar

Der BVB macht gegen Sevilla einen wichtigen Schritt in Richtung Viertelfinale. Die wahren Charaktertests stehen der Terzic-Truppe aber erst noch bevor.

Drei Spieler hatte BVB-Trainer Edin Terzic in der Startformation für das Champions-League-Spiel beim FC Sevilla im Vergleich zum müden 2:2 gegen die TSG Hoffenheim ausgetauscht.

Und doch schien es am Dienstagabend, als stünde da beim 3:2-Sieg auf dem Rasen des Estadio Ramón Sánchez Pizjuán eine komplett neue Mannschaft.

Vor ihm stimmte die defensive Grundordnung, die in den vergangenen Wochen allenfalls sporadisch zu erkennen war, bis auf die Standardsituation zum späten 2:3 plötzlich beinahe lückenlos.

Jadon Sancho dribbelte und trickste auf einmal wieder wie der alles überragende Offensivkünstler, der in der vergangenen Saison 40 Scorerpunkte gesammelt hatte.

So wie zuletzt immer spielte eigentlich nur einer: Erling Haaland - was in seinem Fall ausdrücklich positiv gemeint ist. (Spielplan und Ergebnisse der Champions League)