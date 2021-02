Manchester City baut Tabellenführung aus - Gündogan fehlt angeschlagen

Manchester City festigt die Spitzenposition in der englischen Premier League und baut seine Siegesserie weiter aus. Ilkay Gündogan fehlt dem Team von Pep Guardiola aber.

Beim FC Everton gewannen die Skyblues in einer Nachholpartie des 16. Spieltags mit 3:1 (1:1) und führen die Tabelle in der Premier League nun mit zehn Punkten Vorsprung auf den Stadtrivalen Manchester United und auf Leicester City an.