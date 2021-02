Australian Open: Daniil Medvedev - vom Bad Boy zum Titel-Anwärter

Ruhig, fast schon unterkühlt, war Medvedev aufgetreten, für manchen Kritiker schon am Rande der Arroganz gewandelt. Auch in kritischen Spielsituationen ging das Temperament nicht mit ihm durch - ganz anders, als es sein früheres Rüpel-Image vermuten ließ.

Medvedev: Über das Rüpel-Image zum Erfolg

"Ich feiere meine Siege einfach nicht mehr, das habe ich nach den US Open 2019 so für mich entschieden, als ich Probleme mit den Fans hatte", hatte Russlands bester Tennisspieler unlängst auf eine Reporterfrage entgegnet, warum er denn nicht wenigstens ein paar Emotionen zeige: "Und es geht mir gut damit."

Stinkefinger-Geste und Münzwurf-Eklat

Zwei Jahre zuvor warf Medvedev nach seinem Zweitunden-Aus in Wimbledon Münzen vor den Stuhl der Hauptschiedsrichterin, unterstellte ihr damit indirekt Bestechlichkeit. 2016 wiederum wurde der damals 20-Jährige in der Partie gegen Donald Young wegen unsportlichen wie rassistischen Verhaltens gegenüber Schiedsrichterin Sandy French sogar disqualifiziert .

Australian Open: Tsitspias weiß, was ihn erwartet

Zu spüren bekommen soll das nun erneut auch Tsitspias. Der Grieche, der von den sechs direkten Duelle gerade mal eines gewann, beschrieb Medvedev einmal so: "Er hat ein sehr seltsames Spiel. Es ist ziemlich schlampig, aber auf eine gute Art und Weise. Sein Spielstil ist komplett anders. Er spielt so flach und tief, gibt dir kaum Winkel."

Ikemefuna Enemkpali, ein Berg von einem Mann. Das bekommt auch sein Mitspieler der New York Jets, Geno Smith, zu spüren. Weil der ihm 600 Dollar schuldet, schlägt Enemkpali zu und Smith fällt den Jets zum NFL-Saisonstart mit gebrochenem Kiefer aus. Kein Einzelfall. SPORT1 zeigt die größten Rowdys der Sportwelt © dpa Picture-Alliance

Einen üblen verbalen Ausraster leistete sich Nick Kyrgios beim Rogers Cup in Montreal. Gut hörbar aufgefangen vom Platzmikrofon verkündet Kygrios, dass sich sein Aussie-Kollege Thanasi Kokkinakis und Stan Wawrinkas Flamme Donna Vekic menschlich wie körperlich sehr nahe gekommen seien. Wortwörtlich sagte Kyrgios im zweiten Satz: "Kokkinakis banged your girlfriend, sorry to tell you that, mate" ("Kokkinakis hat deine Freundin gebumst, sorry, dir das sagen zu müssen, Kumpel.") © Getty Images

Aber auch beim Frauentennis gibt es verbale Entgleisungen. Serena Williams kann sich im Finale der US Open im Jahr 2011 gegen die Australierin Samantha Stosur nach einer Schiedsrichterentscheidung gegen sie nicht mehr beruhigen. "Schauen Sie mich ja nicht an, ich mache keinen Spaß. Sie haben völlig die Kontrolle verloren. Sie sind eine Hasserin", schleudert Williams der grieschichen Unparteiischen Eva Asderaki entgegen. Williams findet danach nicht mehr ins Spiel zurück und verliert das Finale in zwei Sätzen © Getty Images

Ein Kopfstoß gegen einen Stadionordner verdankt Emir Spahić seinen Rauswurf bei Bayer Leverkusen. Nach Ende der Partie will Spahic mit Freunden in den Kabinentrakt des Leverkusener Stadions. Ordner verwehrten ihnen den Zutritt. Es kommt zu einem Handgemenge und dem Zwischenfall. Inzwischen ist Spahic beim HSV untergekommen © Getty Images

Sehr teuer wird für den ehemaligen HSV-Stürmer Paolo Guerrero der Flaschenwurf gegen einen Hamburger Fan. Unglaubliche 100.000 Euro Strafe muss Guerro zahlen. Vom DFB gibt es eine Sperre von fünf Spielen sowie eine zusätzliche Geldbuße von 20.000 Euro © dpa Picture-Alliance

Pause überzogen, vom Schiedsrichter disqualifiziert, Bronzemedaille im Taekwondo bei den Olympischen Spielen verloren. Da gibt es für Angel Valodia Matos kein Halten mehr. Er kickt den Schiedsrichter auf die Matte. Logische Konsequenz für seine Aktion - Sperre auf Lebenszeit © Getty Images

Der Becherwurf eines Zuschauers bringt Ron Artest, der damals für die Indiana Pacers spielt, in Detroit zum Ausrasten. Er schnappt sich den Mann und eine wilde Prügelei beginnt. Am Ende sind mehrere Spieler und Zuschauer in die Schlägerei verwickelt. Artest, heute Metta World Peace, wird für die restliche Saison gesperrt. Das Spiel geht als "Malice at the Palace" in die NBA-Geschichte ein ©

Effenberg und der Stinkefinger. Dazu muss man nicht mehr viel sagen. Diese Aktion kostet "Den Tiger" 1994 während der Weltmeisterschaft in den USA seinen Platz in der Nationalmannschaft © Imago

"Long John" so wie man ihn kennt. Seine Zigarette auf dem Golfplatz gehört zu ihm wie seine legendären langen Abschläge. John Daly gewinnt 1991 und 1995 je ein Major, aber seine unangepasste und teils unbeherrschte Art sind vielen Golf-Puristen ein Dorn im Auge. Auf dem Platz raucht er, flucht und lässt auch hin und schmeißt auch hin und wieder seine Schläger weg. Immer wieder hat Daly auch Glücksspiel- Alkoholprobleme © Getty Images

Und wieder wird ein Zuschauer zur Zielscheibe. Mit einem Kung-Fu-Tritt geht ManUnited-Legende Eric Cantona auf einen Fan der gegnerischen Mannschaft los. Auch wenn der ihn übel beleidigt, können Stollen schon ganz schön weh tun. Cantona wird daraufhin von der Fifa für sechs Monate gesperrt © Imago

Um die US-Meisterschaften im Eiskunstlauf zu gewinnen ist Tonya Harding (l.) zu allem bereit. Daraufhin engagiert sie einen Mann, der ihre ärgste Konkurrentin, Nancy Kerrigan, mit einer Eisenstange am Knie verletzen sollte. Richtig aufgeklärt wird die Geschichte nie, "Eishexe" Harding wird von einem Gericht zu 500 Stunden gemeinnütziger Arbeit und einer Geldstrafe von 160.000 Dollar verurteilt © Getty Images