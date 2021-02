BVB-Torjäger Erling Haaland baut Torrekord in Champions League aus

In der ersten Halbzeit schnürte der norwegische Torjäger einen Doppelpack für die Dortmunder (27., 43.). Der 20-Jährige stellte damit einen Torrekord in der Champions League auf. ( Das Spiel zum Nachlesen im Ticker )

Haaland knackt Makaay-Rekord in der Champions League

In seinen ersten 13 Einsätzen in der Königsklasse erzielte Haaland sagenhafte 18 Treffer - kein Spieler traf in seinen ersten 13 Champions-League-Spielen so häufig. (Spielplan und Ergebnisse der Champions League)