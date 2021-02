WWE NXT: Reale Sorgen um Kyle O'Reillys Gesundheit

Ein Zusammenbruch eines aufstrebenden WWE-Stars, nachdem die Kameras abgeschaltet waren, ein Abtransport auf einer Trage unter beunruhigten Blicken der Zuschauer und Ringlegende Triple H: Nach dem Ende der Mittwochsshow NXT gerieten die Fans von Kyle O'Reilly in massive Sorge.

Der ehemalige NXT-Champion nahm sich den Titel und posierte über dem ausgeknockten Balor, als die TV-Ausstrahlung der Show in den USA endete. Aber es passierte dann doch noch mehr.

Durch Fanberichte aus der Arena und in den sozialen Medien kursierenden Bilder, die zeigten, wie O'Reilly auf einer Trage aus der Arena gebracht wurde, entstand große Sorge um den Publikumsliebling.

Inzwischen jedoch berichten die gut informierten Fachmedien: O'Reillys Zusammenbruch war ein "Work", also nach Drehbuch inszeniert, um für weiteren Gesprächsstoff zu sorgen.

NFL-Kultstar äußert sich zu Adam Cole

Auch der Erzrivale Coles, NFL-Kultstar Pat McAfee, äußerte sich zu Coles Verrat. Per Videonachricht aus seinem Privatchat. macht er klar, dass er schon immer wusste, dass Cole ein Mistkerl sei und es allen versucht hat zu sagen. Er schloss damit, dass er der beste Wrestler der Welt sei und eröffnete den Hashtag #Patwasright. Es bleibt abzuwarten, ob er bald wieder regelmäßig bei NXT zu sehen sein wird.

Die weiteren Highlights:

- Nach seiner erfolgreichen Titelverteidigung gegen Kushida am Sonntag, lag der Fokus von North American Champion Johnny Gargano und seiner The-Way-Gruppierung darauf den am Sonntag von Dexter Lumis verschleppten Austin Theory wiederzufinden. Während des Matches von Candice LaRae und Indi Hartwell wurde ein weißer Van gezeigt. Da Gargano vermutete, dass sich Theory darin befindet, suchte er den Van ab und kam später mit einem in Unterwäsche und Badeschlappen gekleideten Austin Theory zurück. Dass die Ablenkung dafür sorgte, dass LaRae und Hartwell ihr Match verloren, trübte die Freude nur kurzfristig. Von Dexter Lumis war dabei nichts zu sehen.