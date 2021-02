La Liga: Atlético Madrid erleidet Rückschlag

In La Liga muss Atlético Madrid im Titelkampf einen Rückschlag hinnehmen. In einem Nachholspiel schafft das Simeone-Team keinen Sieg.

Auf dem Weg zum elften Meistertitel in Spanien hat Atletico Madrid einen Rückschlag erlitten. Die Mannschaft von Trainer Diego Simeone kam in einem Nachholspiel bei UD Levante nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus, führt die Tabelle aber mit sechs Punkten Vorsprung auf Stadtrivale und Rekordmeister Real Madrid an. Zudem hat Atletico noch eine Begegnung weniger ausgetragen.