BVB: Terzic wird wieder Co-Trainer

Übergangstrainer Edin Terzic rückt beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund am Saisonende wieder in die zweite Reihe.

Übergangstrainer Edin Terzic rückt beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund am Saisonende wieder in die zweite Reihe. "Edin wird auch in der kommenden Saison bei uns im Trainerteam bleiben und in seine alte Rolle als Co-Trainer zurückgehen", sagte Sportdirektor Michael Zorc vor dem Achtelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Sevilla am Mittwoch bei DAZN. Terzic selbst bestätigte dies im Sky-Interview.