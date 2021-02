Schalke weiter ohne Huntelaar

Das Warten auf Hoffnungsträger Klaas-Jan Huntelaar geht beim abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten Schalke 04 weiter. Der niederländische Stürmer werde "vorerst nicht zur Verfügung stehen", teilten die Königsblauen per Twitter am Mittwochabend mit: "Wegen einer muskulären Verletzung wird der Angreifer bis auf Weiteres ein individuelles Aufbautraining absolvieren." Damit fällt Huntelaar auch für das Derby am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen Borussia Dortmund aus.