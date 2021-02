Klaas-Jan Huntelaar fehlt Schalke 04 auch im Derby gegen den BVB

S04-Fitnesscoach wegen Huntelaar in der Kritik

Die geplante Derby-Rückkehr von Klaas-Jan Huntelaar ist geplatzt. Der Stürmer von FC Schalke 04 laboriert weiter an muskulären Problemen.

Wie die Königsblauen am Mittwoch bekannt gaben, wird der Niederländer Trainer Christian Gross "vorerst nicht zur Verfügung stehen".

Nach SPORT1 -Informationen hat sich Huntelaar einen Muskelfaserriss zugezogen. Damit wird er nicht nur für das Derby am Samstag gegen den BVB ausfallen, sondern auch im Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart eine Woche später fehlen.

Huntelaar trainiert individuell

Der Stürmer war schon mit einer Wadenverletzung von Ajax Amsterdam zu den Königsblauen gewechselt und nach seinem Debüt in Bremen Ende Januar erneut ausgefallen.

Zuletzt hatte Gross bestätigt, dass Huntelaar auch an muskulären Probleme an der anderen Wade leide. "Vielleicht durch Fehlbelastung, das kann in solch einer Situation schon mal passieren", sagte der Coach dem kicker.