FC Basel scheitert im Schweizer Pokal an Zweitligist Winterthur

Dem FC Basel droht titellose Saison

Durch das vorzeitige Aus im Pokal droht dem FCB - immerhin 20-maliger Schweizer Meister und 13-maliger Pokalsieger - eine titellose Saison. In der Liga beträgt der Rückstand des Tabellenzweiten auf Spitzenreiter Young Boys Bern bereits 16 Punkte. In der Europa League scheiterte Basel bereits in der Qualifikation an ZSKA Sofia.