Gareth Bale spielt bei José Mourinho kaum - Berater reagiert

Gareth Bale kommt bei Tottenham Hotspur nur selten in der Premier League zum Einsatz. Bales Berater verweist bei der Frage nach den Gründen an José Mourinho.

Erst zwei Mal stand der Champions-League-Sieger in der Premier League unter José Mourinho in der Startelf (ein Tor, null Assists).

Auf die Frage, warum Bale nach seiner zuvor enttäuschenden Zeit bei Real Madrid nun auch in London kaum spiele, wusste sein Berater nicht wirklich eine Antwort.

"Er nähert sich dem Ende seiner Karriere. Ernsthaft, das müssen Sie Mourinho fragen", sagte Jonathan Barnett beim Business of Football Summit der Financial Times .

Bale "hat genug Geld für den Rest seines Lebens"

Wenn gesagt werde, was mit Bale passiert sei, erinnert Barnett an Bales Erfolge bei Real: "Er hat mehr Trophäen im Ausland gewonnen als jeder britische Spieler in der Geschichte".