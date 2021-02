Kugelstoßen: Storl in Torun Dritter

David Storl zeigt in Polen eine neue Saisonbestleistung © FIRO/FIRO/SID

Nach einer kurzen Babypause hat der zweimalige Kugelstoß-Weltmeister David Storl beim Hallen-Meeting in Torun/Polen mit Saisonbestleistung den dritten Platz belegt. Der 30-Jährige aus Leipzig kam beim Copernicus Cup auf 20,59 m und musste sich Lokalmatador Michal Haratyk (21,47) sowie Tomas Stanek aus Tschechien (21,20) geschlagen geben.

Beim Event im Rahmen der World Athletics Indoor Tour, letzter Test vor den deutschen Meisterschaften am Wochenende in Dortmund, wurde die zweimalige Hindernis-Europameisterin Gesa Felicitas Krause (Trier) über 3000 m in 9:02,04 Minuten abgeschlagen Fünfte. Das Rennen gewann die Äthiopierin Lemlem Hailu mit Weltjahresbestleistung (8:31,24 Minuten).