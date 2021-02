Champions League: FC Sevilla - BVB, Einzelkritik

Nicht nur Doppeltorschütze Erling Haaland trumpft beim BVB-Sieg in Sevilla auf. Auch Überraschungsmann Mo Dahoud glänzt im Mittelfeld. Die BVB-Stars in der Einzelkritik..

Die Schwarzgelben drehten vor allem in der ersten Hälfte mächtig auf und verdienten sich den Auswärtssieg durch eine Leistungssteigerung gegenüber der letzten Auftritte in der Bundesliga.

MARWIN HITZ: Kam zu seinem dritten Champions-League-Einsatz in dieser Saison und war an beiden Gegentoren machtlos. Der Schweizer strahlte ansonsten viel Ruhe aus. SPORT1-NOTE: 3

MATS HUMMELS: Der Abwehrchef fälschte den Schuss zum 0:1 unglücklich ab, was man ihm aber nicht ankreiden kann. Insgesamt mit einem soliden und ruhigen Auftritt. Bekam sich nach dem Spiel mit Can in die Haare - Hummels ärgerte es total, dass man in der Schlussphase noch den zweiten Gegentreffer bekam. SPORT1-NOTE: 3 (Spielplan und Ergebnisse der Champions League)