Podcast-Kolumne Wortpiratin: Flutlicht an! mit Christian Rudolph

Initiative von DFB-Präsident Fritz Keller

Die Abkürzung LSBTI+ steht für Lesbisch, Schwul, Bisexuell, Trans und Inter, mit dem Plus sollen weitere sexuelle und geschlechtliche Identitäten einbezogen werden. Kritisiert wird an dieser Form das Fehlen der Buchstaben Q und A für Queer und Asexuell, da jene Teile der Community sich dadurch weniger ernstgenommen fühlen in ihrem Kampf und Anerkennung.

Rudolph sieht den Sport in besonderer Verantwortung

"Der Fußball ist gemeinnützig und hat einen ganz klaren Auftrag: Das ist die Teilhabe am Sport. Es muss möglich sein, dass alle am Leistungsbetrieb teilnehmen." Zumal, da "divers" neben den Geschlechtern weiblich und männlich beim Eintrag ins Personenstandsregister seit 2018 möglich ist. "Da müssen wir kreativ werden und wir müssen diese Lösungen auch finden."

Rudolph hat zwei weitere Themen fest im Blick

Was dem Fußball aus der Sicht des langjährigen Aktivisten nicht guttut, ist die Tatsache, dass beim Thema LGBTI+ im Fußball der Schwerpunkt in der Wahrnehmung oft auf dem Coming-out eines männlichen Profifußballers liegt, auch, weil so in den Hintergrund gerät, wie viel alle im Sport aktiv verändern können.