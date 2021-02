Titelverteidiger René Rast startet 2021 nicht in der DTM

Die DTM muss bei ihrem Neustart als GT3-Serie auf den amtierenden Meister verzichten. "Das wird leider der Fall sein", sagte der dreimalige Champion Rene Rast am Mittwoch bei ran.de: "So sehr ich die DTM mag und so gern ich auch für ein Audi-Kundenteam an den Start gegangen wäre, haben wir gemeinsam beschlossen, dass ich mich 2021 nur auf die Formel E konzentriere."