Q-School: Martin Schindler wirft Neun-Darter, van Barneveld holt Tour Card

Denn Schindler, der ebenfalls 2021 an den wichtigen PDC-Turnieren teilnehmen darf aufgrund seiner Qualifikation über die sogenannte Order of Merit, warf im Spiel in der Runde der letzten 16 der europäischen Finalrunde im hessischen Niedernhausen einen Neun-Darter.

Zunächst erneut gegen van Barneveld, den er zum Auftakt am Sonntag im Achtelfinale aus dem Turnier geworfen hatte. Am Montag dann glänzte Schindler beim 6:0 gegen Stefan Nilles, indem er die letzten beiden Legs in jeweils zehn Darts gewann und am Ende einen Weltklasse-Durchschnitt von 123,5 Punkten pro Aufnahme verzeichnete.