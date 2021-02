Weltrangliste: Novak Djokovic löst Roger Federer als Rekordhalter ab

Djokovic (33) hatte die Führung im ATP-Ranking zum ersten Mal am 4. Juli 2011 nach seinem ersten Wimbledonsieg übernommen. Seit dem 3. Februar 2020 steht der 17-malige Grand-Slam-Champion ununterbrochen an der Spitze. Am Donnerstag (9.30 Uhr) trifft er im Halbfinale der Australian Open in Melbourne auf den russischen Qualifikanten Aslan Karazew. Noch zwei Siege fehlen Djokovic zum neunten Titel beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres.