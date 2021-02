Hendrich freut sich auf Highlight gegen ihr Heimatland Belgien

Für Nationalspielerin Kathrin Hendrich steht das Spiel der deutschen Fußballerinnen gegen Belgien am Sonntag in Aachen unter speziellen Vorzeichen.

Für Nationalspielerin Kathrin Hendrich steht das Auftaktspiel der deutschen Fußballerinnen beim Miniturnier gegen Belgien am Sonntag (18.00 Uhr/Eurosport) in Aachen unter speziellen Vorzeichen. Die im ostbelgischen Eupen aufgewachsene Abwehrspielerin hätte mit ihrer doppelten Staatsbürgerschaft auch für die Red Flames auflaufen können.

Gegen die Europameisterinnen aus den Niederlanden bestreitet die deutsche Auswahl im Rahmen des Miniturniers unter dem Bewerbungs-Motto "Three Nations. One Goal" ihr zweites Spiel am kommenden Mittwoch (18.30 Uhr/Eurosport) in Venlo.