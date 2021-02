Hohe Minusgrade: Europa-League-Match Kiew-Brügge drei Stunden früher

Die enormer Kälte in Kiev sorgt für eine Vorverlegung © AFP/SID/SERGEI SUPINSKY

Wegen enormer Kälte in der Ukraine findet das Zwischenrunden-Hinspiel der Fußball-Europa-League am Donnerstag zwischen Dynamo Kiew und dem FC Brügge gut drei Stunden eher als geplant bereits um 16.00 Uhr MEZ statt. Die Vorverlegung gab die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Mittwoch bekannt.