Dire Wolves übernehmen AVANT Gaming - Einstieg in CS:GO

Die vor allem für League of Legends bekannte Organisation Dire Wolves erweitert ihr Portfolio. Durch die Übernahme von AVANT Gaming ist der Einstieg in CS:GO beschlossen.

Das sich selbst oft - zurecht - betitelnde "erfolgreichste eSports-Team Ozeaniens", die Dire Wolves, haben AVANT Gaming übernommen. Diese werden fortan auch unter dem Banner der Wölfe verfahren, die Marke AVANT verschwindet. Unter dieser wurden in der Vergangenheit Erfolge in League of Legends, CS:GO und jüngst auch VALORANT gefeiert.