Mick Schumacher "träumt" von Podestplatzierung in der Formel 1

Dennoch müsse man in erster Linie realistisch sein. "Wir müssen uns im Klaren sein, was das Potenzial des Autos ist. Wir müssen ehrlich zu uns sein und unseren Job machen", sagte Schumacher, der in seiner Premierensaison in der Königsklasse für das US-Team Haas startet. Der Auftakt steigt am 28. März in Bahrain.