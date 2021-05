Cold War & Warzone: Cinematic Trailer stimmt auf 2. Season ein

Die Season in Call of Duty Black Ops: Cold War und Warzone neigt sich dem Ende zu, der neue Abschnitt startet aber schon bald. Ein Trailer zeigt erste Inhalte.

Habt ihr euren Battle Pass schon vollständig? Falls nicht, geht euch allmählich die Zeit aus. Schon am 25. Februar startet die zweite Season in Call of Duty Black Ops: Cold War und in Call of Duty: Warzone. Allerdings dürfen sich auch Spieler des Vorgängers Modern Warfare auf neue Inhalte freuen.