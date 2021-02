Kylian Mbappé bei PSG: Transfer-Irrtum mit Dembélé holt Barca ein

Beim FC Barcelona werden sie wahrscheinlich noch öfters an diese Geschichte denken, die ein ehemaliges Vorstandsmitglied im vergangenen Jahr ausgeplaudert hat.

Kylian Mbappé, so berichtete Javier Bordas, könnte heute bei Barca spielen, wenn im Jahr 2017 ein paar Dinge anders gelaufen wären nach dem 222-Millionen-Euro-Wechsel von Neymar zu Paris Saint-Germain.

Dmitri Rybolovlev, Präsident von Mbappés Ex-Klub AS Monaco , hätte das damalige Supertalent demnach lieber zu Barca als zu Ligakonkurrent PSG verkauft, für 100 Millionen Euro Ablöse hätten die Katalanen zugreifen können. Die damaligen Sportchefs Robert Fernandez und Pep Segura hätten jedoch den 140-Millionen-Deal mit Ousmané Dembélé von Borussia Dortmund bevorzugt: "Die Erklärung war, dass Mbappé für sich selbst und Dembélé für die Mannschaft spielt."

Dumm gelaufen, wenn's stimmt - nicht nur wegen der drei Tore, mit dem Mbappé Barca am Dienstagabend sehr nahe ans Achtelfinal-Aus in der Champions League geschossen hat .

Kylian Mbappé mit Gala - Lineker spricht von "Wachwechsel"

Die Gala des 22 Jahre alten Franzosen war ein historisches Glanzstück, seit Andrej Schewtschenko mit Dynamo Kiew 1997 war keinem Spieler mehr ein Dreierpack in einem internationalen Auswärtsspiel im Camp Nou gelungen.

Und dass es auch ohne den verletzten Offensivpartner Neymar geklappt hat, verdichtete nur die Geschichte, die Mbappé in dieser Nacht schrieb.

Mbappé macht Messi zur tragischen Figur

Im Schatten des überragenden Mbappé wirkte der sechsmalige Weltfußballer Messi am Dienstag wie eine tragische Figur, "als ob man Diego Maradona versehentlich in ein Spiel der Moderne hätte fallen lassen", schrieb das englische Eurosport . Der frühe Maradona auf dem Höhepunkt seiner Kunst war damit offensichtlich nicht gemeint.

Mbappé hat die Schaffenskrise überwunden, die ihn in den Chaos-Wochen nach der Entlassung von Ex-Trainer Thomas Tuchel ereilt hatte. In den letzten sechs Spielen in Ligue 1 und Königsklasse traf Mbappé siebenmal.