Wolfsburgs DEL-Rekordspieler Furchner macht weiter

Lediglich Rekordspieler Mirko Lüdemann (1197 Spiele) sowie David Kreutzer und Niki Mondt (beide 1060) standen in der Liga-Geschichte in noch mehr Begegnungen auf dem Eis. Da Wolfsburg in der laufenden Spielzeit noch 22 Hauptrunden-Spiele zu absolvieren hat, könnte Furchner Kreutzer und Mondt noch im Saisonverlauf von Platz zwei in der Liste der DEL-Dauerbrenner verdrängen.