Europa League: TSG hat schon große Kaliber im Visier

Bei der TSG Hoffenheim träumen sie bereits von ganz anderen Kalibern.

Bei der TSG Hoffenheim träumen sie bereits von ganz anderen Kalibern. "Natürlich ist es schön, wenn man gegen große Klubs spielt - Gegner wie AS Rom, den FC Arsenal oder Benfica Lissabon hat. Man will sich immer mit den Besten messen", sagte Spielmacher Florian Grillitsch vor dem Auftakt in die K.o.-Phase der Europa League: "Aber wir nehmen es, wie es kommt. Und jetzt kommt Molde FK."

Der viermalige Meister aus Norwegen läuft beim Kraichgauer Fußball-Bundesligisten also nicht unbedingt unter der Rubrik "Wunschgegner". Doch immerhin bleibt der TSG beim Zwischenrunden-Hinspiel am Donnerstag (21.00 Uhr/Nitro und DAZN) der Kunstrasen in Norwegen und die vorhergesagten Temperaturen um den Gefrierpunkt erspart. Die Reise geht aufgrund des geltenden Einreiseverbots ins spanische Villarreal, wo es bei 16 Grad sicher angenehmer kicken lässt.

Abgesehen vom Sinn oder Unsinn der zahlreichen Spielort-Verlegungen im Europacup als Folge der Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie haben die Hoffenheimer nur ein sportliches Ziel - den Einzug in die nächste Runde. "In der Europa League weit zu kommen, ist eine Riesenchance", äußerte Grillitsch: "Gegen Molde sind wir sicher klarer Favorit. Das wollen wir zeigen und auch ganz klar ins Achtelfinale kommen."

Beim Blick auf die bisherigen Leistungen in der Europa League wäre alles andere als der größte internationale Erfolg der Vereinsgeschichte auch eine herbe Enttäuschung. Mit fünf Siegen aus sechs Partien, 16 Punkten und 17:2 Toren absolvierte der Klub von Mehrheitseigner Dietmar Hopp die zweitbeste Gruppenphase eines Bundesligisten. Der erstmalige Einzug der TSG in die K.o.-Runde eines Europacup-Wettbewerbs war nie gefährdet.

Während international alles wie am Schnürchen lief, hinken die Hoffenheimer national den Erwartungen allerdings weit hinterher. Platz zwölf ist nicht das, was sich die Mannschaft von Trainerneuling Sebastian Hoeneß vorgestellt hat - trotz der zahlreichen Probleme aufgrund von Verletzungen und Erkrankungen. "In der Europa League haben wir es gut hinbekommen, aber in der Bundesliga war das zu wenig", sagte Grillitsch selbstkritisch.

Die Formschwankungen sollen dem Achtelfinal-Einzug im Rückspiel am Donnerstag kommender Woche dennoch nicht im Wege stehen. Schließlich wartet die TSG schon auf die größeren Kaliber... - Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Molde: Linde - Pedersen, Gregersen, Sinyan, Risa - Hestad, Aursnes, Ellingsen, Eikrem - Brynhildsen, Knudtzon. - Trainer: Moe

Hoffenheim: Baumann - Posch, Vogt, Adams, Kaderabek - Gacinovic, Rudy, Grillitsch, Baumgartner - Dabbur, Skov. - Trainer: Hoeneß