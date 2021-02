VfB: Vize Gaiser tritt aus Präsidium zurück

Seine Entscheidung stehe "in keinerlei Zusammenhang mit der Datenaffäre", betonte Gaiser. Er habe die Untersuchung der Vorwürfe "weder beeinträchtigt, noch verzögert, noch war ich in irgendeiner Form in diese Vorgänge eingebunden. Dies wurde auch im Zuge der juristischen Bewertung des Esecon-Schlussberichts bestätigt", betonte Gaiser. Der Bericht ist bislang nicht öffentlich.

Mehrere Vorstände müssen gehen

Mutschler hatte am Montag hingeschmissen. Er war in der Datenaffäre bei den Schwaben zuletzt massiv unter Druck geraten. Er stellte sich auch öffentlich gegen Präsident Claus Vogt, den der Vereinsbeirat am Sonntag überraschend zum einzigen Kandidaten für die Neuwahlen bei der Mitgliederversammlung am 28. März aufgestellt hat.