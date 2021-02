Champions League: Griezmann und Pique mit ekligem Streit bei PSG-Pleite

Gerard Piqué und Antoine Griezmann geraten bei der bitteren Niederlage gegen Paris Saint-Germain in der Champions League aneinander. Es fallen wüste Worte.

Pique und Griezmann beleidigen sich heftig

Bei der TV-Übertragung war der Zoff im leeren Stadion deutlich zu vernehmen. Wie unter anderem die spanische Sportzeitung As berichtet, war ein Konter von PSG Auslöser für das Verbal-Duell in der ersten Halbzeit. Ein Gegentor konnte dabei gerade noch verhindert werden, Piqué war dennoch kaum zu beruhigen. In Richtung seiner Mitspieler forderte er lauthals mehr Spielanteile: "Langer Ballbesitz, verdammt nochmal. Wir rennen wie die Verrückten rum!"