Borussia Mönchengladbach: Fans mit Plakat gegen Marco Rose

Neuer Klopp beim BVB? So tickt Rose

Am Gladbacher Stadion wurde am Mittwochmorgen ein großes Plakat angebracht, auf dem die Anhänger ihrer Empörung Luft machten. Mit unverständlichen Worten: "Kein Söldner steht über dem Verein - sofort raus mit dem charakterlosen Schwein!"

Die Stimmung ist explosiv: Ein Banner am Stadion zeigt das überdeutlich

Bilder von dem Anti-Rose-Plakat machten in den Social Media schnell die Runde. Lange wurde der Trainer für seine tolle Arbeit bei der Borussia gefeiert, nun ist die Stimmung gekippt. Am Montag war bekannt geworden, dass der BVB von der Ausstiegsklausel in Roses Vertrag Gebrauch machen wird und den 44-Jährigen für fünf Millionen Euro ins Ruhrgebiet holt.