Olympia 2020: Sexismus-Eklat um Mori noch nicht beendet

Für Präsident Yoshiro Mori vom Organisationskomitee (OK) der Olympischen Spiele in Tokio (23. Juli bis 8. August 2021) ist die Debatte um seine sexistischen Äußerungen womöglich noch nicht ausgestanden. Vertreter des Organisationskomitees planen offenbar noch in dieser Woche ein Treffen, um die Aussagen ihres Chefs zu besprechen, falls sich die Empörung im Lande nicht legt, wie japanische Medien berichteten.