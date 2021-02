WWE RAW: Lacey Evans schwanger - die realen Umstände

Lacey Evans, die in der aktuellen Ausgabe der TV-Show Monday Night RAW eine Schwangerschaft enthüllte, erwartetet tatsächlich ein Baby. Die Planungen, die die Wrestling-Liga für die Veranstaltung No Escape (Elimination Chamber) und darüber hinaus mit der 30-Jährigen hatte, sind damit erstmal hinfällig.

Lacey Evans nicht wirklich von Ric Flair schwanger

Bei RAW wurde die Schwangerschaft so hingestellt, als wäre sie Produkt der Liebesaffäre, die Evans mit der 71 Jahre alten Ringlegende Ric Flair zu haben scheint. Tatsächlich ist diese Beziehung aber reine Fiktion und Story-Vehikel für Evans' Fehde mit Rics Tochter Charlotte Flair ( Das Leben des Ric Flair - Wrestling-Ruhm und eine private Tragödie ).

Im wahren Leben ist Evans (bürgerlich: Macey Estrella-Kadlec) seit ihrem 19. Lebensjahr mit ihrer Jugendliebe Alfonso verheiratet. Das Paar erwartet sein zweites gemeinsames Kind nach Tochter Summer, die im vergangenen Jahr bereits eine Rolle in Evans' Fehde mit Sasha Banks bei der Freitagsshow SmackDown gespielt hatte.

Die in Georgia geborene Evans stammt aus schwierigen Familienverhältnissen, sie wuchs in Armut mit einem drogenabhängigen Vater auf, der an einer Überdosis starb, bevor Evans 2016 bei WWE unterschrieb. Evans war vor ihrer Ringkarriere Militärpolizistin und zog nebenbei mit ihrem Mann eine Baufirma auf.