Philipp Lahm rät Fußball-Profis von Coming Out auch heute noch ab

Weltmeister Philipp Lahm rät homosexuellen Fußballprofis auch in der heutigen Zeit vom Coming Out ab.

Das schreibt der 37-Jährige in seinem Buch "Das Spiel: Die Welt des Fußballs". Die Bild veröffentlichte schon vorab Passagen aus dem Werk, das am 22. Februar erscheinen soll.

"Es mag sein, dass ein Sportler die nötige Reife dafür hat und - wenn er viel Glück hat - auch auf die nötige Toleranz in seinem unmittelbaren sportlichen Umfeld stößt. Aber er wird nicht mit der gleichen Reife bei allen Gegnern im Sport und ganz sicher nicht in allen Stadien rechnen dürfen, in denen er antritt", heißt es in dem Buch.