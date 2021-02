Ende des Lockdowns: Australian Open ab Donnerstag wieder vor Zuschauern

Am Donnerstag kehren die Fans in Melbourne zurück © TENNIS AUSTRALIA/TENNIS AUSTRALIA/SID/MORGAN HANCOCK

Rechtzeitig zu den Halbfinals und Finals kehren bei den Australian Open in Melbourne die Fans zurück. Der fünftägige Lockdown habe die erwünschte Wirkung gezeigt.

Die Halbfinals und Finals der Australian Open in Melbourne können wieder vor Zuschauern stattfinden.

Premierminister Dan Andrews erklärte am Mittwoch, dass der fünftägige Lockdown im Bundesstaat Victoria die erwünschte Wirkung erreicht habe und ab 23.59 Uhr (Ortszeit) aufgehoben werde.

Ticketverkauf für Donnerstag gestartet

Dennoch startete der Ticketverkauf für die Partien ab Donnerstag bereits wieder. Vor dem Lockdown waren 30.000 Zuschauer täglich auf der Anlage erlaubt, was rund 50 Prozent der eigentlichen Kapazität ausmachte.

Der erneute Lockdown war am Freitag wegen des Ausbruchs der britischen Corona-Mutation in einem Quarantäne-Hotel am Flughafen von Melbourne verhängt worden. Das Grand-Slam-Turnier galt jedoch als "Arbeitsplatz" und konnte deshalb mit limitiertem Personal auf der Anlage fortgeführt werden.