Jüngstes Bundesliga-Abwehrduo: Kann Eintrachts “Bubi-Abwehr" Lewandowski stoppen?

C. Michel

Lucas Silva Melo - kurz Tuta gerufen - hat das größte Lob erfahren, dass es geben konnte. Paradoxerweise wird über ihn in der Öffentlichkeit kaum gesprochen.

Diese Tatsache ist bei einem Abwehrspieler als Kompliment zu verstehen. Schließlich musste der talentierte, aber noch lange nicht ausgereifte Tuta vor einem Monat in die gigantischen Fußspuren des in die argentinische Heimat abgewanderten David Abraham treten.

Tuta überzeugt als Nachfolger von David Abraham

Der 21-Jährige fiel in seinen ersten Wochen als Stammspieler kaum auf, weil er seine Arbeit wie ein alter Hase erledigt. Unaufgeregt, (manchmal noch etwas zu) resolut im Zweikampf, ordentlich im Spielaufbau.

Die vereinzelten Schwächen beim Timing in direkten Duellen, weshalb er zu schnell schon drei Gelbe Karten sah, und der teilweise noch fehlende Mut beim Passspiel in die Spitze sind der mangelnden Erfahrung geschuldet.

Tuta fehlt natürlich noch die Konstanz von Abraham, der mit durchschnittlich 63 Prozent gewonnenen Zweikämpfen zu den besten Innenverteidigern der Bundesliga zählte (Tuta: 56,9 Prozent). Er kommt auch beim Höchsttempo nicht an seinen Vorgänger heran (Abraham: 34,66 km/h - Tuta: 31,46 km/h).

Dafür ist Tuta, obwohl mit 1,84 Metern nicht überragend groß, ein stärkerer Kopfballspieler (Tuta: 66,7 Prozent – Abraham: rund 60 Prozent) als der vier Zentimeter größere Ex-Kapitän. Technisch bewegt sich Tuta auf einem anderen Niveau, die Kameraden jedenfalls scheuen sich nicht, ihn in engen Situationen mit einzubinden.

Tuta kam im Winter 2019 für kleines Geld aus Brasilien

"Ich bin sehr glücklich, dass Tuta sehr schnell in die Mannschaft gefunden hat und auch mit seinen Leistungen dementsprechend überzeugt. Es war etwas, was wir nicht genau gewusst haben, aber er hat es bisher hervorragend gemacht", sagte Adi Hütter, der ihn während der Partien am Seitenrand oftmals lobt und anfeuert.