Hartung: Absage der Sommerspiele wäre "Worst Case" - darf aber nicht alternativlos sein

Hartung blickt in Coronazeiten allerdings differenziert auf die Möglichkeit einer Austragung ein Jahr nach dem geplanten Termin im Sommer 2020. "Ich wünsche es mir unbedingt", sagte der 31-Jährige: "Aber nur in dem Moment, in dem man sie mit gutem Gewissen durchführen kann. Ich will bei Olympischen Spielen, für die ich mich qualifiziert habe, antreten. Ich will aber nicht das Leben anderer Menschen gefährden."