DEL: Kölner Haie schlagen Bremerhaven und setzen Aufholjagd fort

Die Kölner Haie haben ihre Aufholjagd in der Nord-Gruppe der Deutschen Eishockey Liga (DEL) fortgesetzt, der ehemalige Spitzenreiter Fischtown Pinguins Bremerhaven rutscht dagegen immer weiter ab ( Spielplan und Ergebnisse der DEL ).

Die Haie setzten sich am Dienstag in Bremerhaven mit 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) durch und verbesserten sich nach dem vierten Sieg in den vergangenen fünf Spielen auf den fünften Platz (ausgewählte Spiele der PENNY DEL LIVE im TV auf SPORT1).