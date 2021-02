Ralf Rangnick liebäugelt mit Trainerjob in Bundesliga oder England

Auf die Frage, ob er bald wieder aufs Trainerkarussell aufspringe, antwortete Rangnick bei Sky : "Ja, das ist durchaus vorstellbar und hoffentlich zur neuen Saison dann wieder möglich. Es hängt natürlich auch davon ab, was es ist. Die Aufgabe muss stimmig sein für beide Seiten. Ich bin selbst gespannt, was passiert."

Rangnick will wieder als Trainer arbeiten

Rangnick war bis zum vergangenen Sommer als Head of Sport and Development Soccer für Red Bull tätig, strebt aber nun eher eine Rückkehr an die Seitenlinie an.