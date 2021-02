Zwei weitere Spiele des Thüringer HC abgesagt: Gruppen-Aus als Letzter

Die Handballerinnen des Thüringer HC haben aufgrund der Reise-Beschränkungen in Coronazeiten zwei weitere Spiele der European League kampflos abgeben müssen und scheiden damit als Letzter der Gruppe C aus. Wie der Klub am Dienstag mitteilte, wurden die beiden Duelle mit Baia Mare in Rumänien abgesagt, die Spiele waren für den kommenden Samstag und Sonntag geplant.