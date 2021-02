Ski alpin, Parallel-Rennen: Katharina Liensberger - Gold nachträglich bei Interview

Katharina Liensberger (r.) aus Österreich und die Italienerin Marta Bassino gewannen bei der Ski-WM im Parallel-Event am Ende überraschend beide Gold © Imago

Dieser ohnehin schon umstrittene Wettbewerb hatte es gleich doppelt in sich: ( Zeitplan der Ski-WM 2021 in Cortina d'Ampezzo )

Nicht nur, dass bei der Ski-WM in Cortina d'Ampezzo beim sportlich fragwürdigen Parallel-Event mächtig Diskussionen aufkamen, weil die Athletinnen und Athleten unterschiedlich schnellen Strecken ausgesetzt waren, daraus gravierende Vor- und Nachteile erwuchsen, so dass mancher Beobachter wie Ex-Profi Felix Neureuther angesichts der Wettbewerbsverzerrung mächtig in Rage geriet.