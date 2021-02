Hertha-Trainer Dardai hofft auf "Überraschung" gegen Leipzig

Trainer Pal Dardai von Hertha BSC geht positiv in die Trainingswoche vor dem schwierigen Heimspiel am Sonntag gegen den Tabellenzweiten RB Leipzig.

Trainer Pal Dardai vom Fußball-Bundesligisten Hertha BSC geht positiv in die Trainingswoche vor dem schwierigen Heimspiel am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gegen den Tabellenzweiten RB Leipzig. "Irgendwann müssen wir auch mal eine Überraschung schaffen. Warum nicht jetzt?", sagte der Ungar am Dienstag.

Am vergangenen Samstag war Hertha in Stuttgart nach einem gegnerischen Freistoß in Rückstand geraten. In der Tabelle stehen die Berliner derweil auf Platz 15 und sind mit 18 Zählern punktgleich mit Arminia Bielefeld auf Relegationsrang 16.