Termin fix: Aston Martin stellt Vettels Boliden am 3. März vor

Sebastian Vettels neuer Dienstwagen wird am 3. März der Welt präsentiert.

Sebastian Vettels neuer Dienstwagen wird am 3. März der Welt präsentiert. Aston Martin stellt den Boliden für die anstehende Formel-1-Saison 25 Tage vor dem ersten Rennen in Bahrain (28. März) vor, das teilten die Engländer am Dienstag mit.