Champions League, Achtelfinale: FC Barcelona - Paris Saint-Germain 1:4 - Mbappé mit Dreierpack

Superstar Lionel Messi droht mit dem FC Barcelona das früheste Aus in der Champions League seit 14 Jahren.

Im Gigantenduell gegen den Vorjahresfinalisten Paris Saint-Germain mit dem überragenden Dreifachtorschützen Kylian Mbappé unterlag der spanische Topklub im Achtelfinal-Hinspiel mit 1:4 (1:1). Zuletzt war Barca 2007 schon in der Runde der letzten 16 gegen den FC Liverpool ausgeschieden.

"Wir haben ein großes Spiel gemacht, aber wir sind noch nicht durch", sagte Mbappé nach seiner Gala. Wir haben sehr hart gearbeitet, um Barca in Schwierigkeiten zu bringen. Heute hat alles geklappt."

Mbappé: "Sogar Maradona wurde kritisiert"

Dabei hatte der 22-Jährige gerade keine ganz leichte Phase hinter sich und wurde in den französischen Medien wiederholt kritisiert.

"Man muss die Kritik nicht persönlich nehmen", sagte Mbappé. "In der Vergangenheit wurde jeder große Spieler kritisiert, sogar Diego Maradona. Ich gehe damit gelassen um. Ich will niemandem etwas beweisen, sondern gehe auf den Platz, weil ich viel Freude am Spiel habe."