Champions League: RB Leipzig - FC Liverpool 0:2 -Mané, Salah lassen Klopp jubeln

Und Julian Nagelsmann droht mit RB Leipzig nach zwei folgenschweren Abwehrfehlern das Aus in der Champions League. Im Achtelfinal-Hinspiel unterlagen die Sachsen in ihrem "Heimspiel" in Budapest den zuletzt in der Premier League kriselnden Reds mit 0:2 (0:0).

"Wirklich ein Drecksball" - Klopp fühlt mit RB-Unglücksrabe

Nagelsmann hadert mit Fehlern und mit der Chancenverwertung

Pfosten verhindert frühe RB-Führung

Klopp hatte die Leipziger vor dem Anpfiff am DAZN -Mikrofon als eine "Gruppe junger hungriger Hunde" bezeichnet. Und das RB-Rudel legte entsprechend wild los. Dani Olmo (5.) verpasste mit einem Flugkopfball die frühe Führung, setzte den Ball nach Vorarbeit von Angelino aber nur an den linken Pfosten.

Anschließend entwickelte sich ein temporeicher Schlagabtausch, auch weil Liverpool, das in der Premier League zuletzt drei Mal in Folge verloren hatte, immer stärker wurde. Mohamed Salah scheiterte im Eins-gegen-Eins an RB-Keeper Peter Gulacsi (15.). Der ungarische Nationaltorhüter rückte im Heimspiel in seiner Geburtsstadt Budapest nun immer mehr in den Fokus.