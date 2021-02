Toni und Felix Kross über Rose-Wechsel zum BVB und Flick-Zoff mit Lauterbach

"Eberl stark enttäuscht!" Zerbricht Gladbach am Rose-Abgang?

Das Bekanntwerden von Marco Roses Wechsel von Gladbach zum BVB hat am Montagnachmittag für viel öffentliches Aufsehen gesorgt. Die Personalie wird aber nicht nur in Fanforen hitzig diskutiert.

"Wenn man das als Fußball-Fan betrachtet, ist es irgendwie schade, dass ein Trainer, der dort so erfolgreich war, nach zwei Jahren sagt, er will was Neues machen", sagte der 29-Jährige, der aktuell bei Eintracht Braunschweig unter Vertrag steht, und schob nach: "Gerade als Trainer willst du bei einem Verein ja etwas aufbauen. Und dafür sind zwei Jahre relativ kurz - auch wenn der Erfolg mit dem Einzug ins Champions-League-Achtelfinale groß war."