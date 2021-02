Freestyle-WM: Snowboard Germany nominiert Rekordkader

Mit einem neunköpfigen Rekord-Aufgebot wollen die Freestyler von Snowboard Germany bei der WM in Aspen/USA die Weltspitze aufmischen.

Mit einem neunköpfigen Rekord-Aufgebot wollen die Freestyler von Snowboard Germany bei der WM in Aspen/USA die Weltspitze aufmischen. "Unser junges Team ist top in Form", sagte Cheftrainer Michael Dammert: "Aspen ist eine große Bühne. Dort wollen wir möglichst vielen Athlet*innen die Möglichkeit geben, dabei zu sein ? auch mit Blick auf die Olympia-Quotenplätze im nächsten Jahr."

Das Aufgebot für die Titelkämpfe in den Disziplinen Slopestyle, Big Air und Halfpipe (10. bis 16. März) wird von den WM-erfahrenen Andre Höflich (Kempten), Leilani Ettel (Pullach) und Christoph Lechner (Ostin) angeführt, die wie Benedikt Bockstaller (Bischofswiesen) und Florian Lechner (Ostin) in der Halfpipe starten. Im Slopestyle/Big Air treten Annika Morgan (Miesbach), Leon Vockensperger (Rosenheim), Noah Vicktor und Leon Gütl (beide Bischofswiesen) an.