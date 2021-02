FC Schalke 04 und Jochen Schneider lösen Vertrag zum Juni 2021 auf

Entscheidung auf Schalke. Die Königsblauen und Jochen Schneider gehen getrennte Wege. Die Zusammenarbeit mit dem Sportvorstand endet noch in diesem Jahr.

Die Vorbereitung für die Saison 2021/2022 wird in die Hände des Teams Kaderplanung gelegt. Mike Büskens, Peter Knäbel und Norbert Elgert fungieren dort als gleichberechtigte Mitglieder. Schneider soll dem Trio weiterhin beratend zu Seite stehen.

Trio soll Schneider ersetzen

"Der Aufsichtsrat ist sich einig, dass grundlegende Veränderungen im sportlichen Bereich notwendig sind, um den FC Schalke 04 aus der Krise und in eine erfolgreichere Zukunft zu führen", erklärt Dr. Jens Buchta, Vorsitzender des Kontrollgremiums.

"Bei der Neustrukturierung der Lizenzspielerabteilung gilt der Grundsatz Gründlichkeit vor Schnelligkeit. Wir haben volles Vertrauen in die umfassende Kompetenz von Mike Büskens, Peter Knäbel und Norbert Elgert, die intensiven Planungen der letzten Wochen für die nächste Saison fortzusetzen. Die Drei tragen die Schalke-DNA in sich und stehen für die Werte unseres Vereins. Zugleich sind wir uns sicher, dass Jochen Schneider bis zum letzten Tag alles für Schalke 04 geben wird", so Buchta weiter.