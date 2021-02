Dota2-Weltmeister expandiert: Neues Valorant-Team vorgestellt

Nach Dota 2 und CS:GO breiten sich OG Esports weiter aus und steigen in Riot Games kompetitiven Shooter ein. Die jungen Spieler sind keine unbeschriebenen Blätter.

Ehe sie ihr Counter-Strike-Team aufbauten, kannte man OG ausschließlich von ihren

Errungenschaften in Dota2. Bekanntermaßen sind sie die bisher einzige eSports-Organisation,

welche Valve’s The International zwei Mal in Folge gewinnen konnte.